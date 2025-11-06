LdC : Thierry Henry se paie le FC Barcelone

Hier soir, le FC Barcelone n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (3-3) face au Club Bruges en C1. Un résultat qui ne fait pas les affaires des Blaugranas, qui n’ont pas franchement rassuré Thierry Henry (48 ans). Sur le plateau de CBS Sports, l’ancien attaquant a confié : « on sait tous ce qui s’est passé contre Benfica et l’Inter. Le nombre de buts encaissés est excessif. Des buts pour la plupart très faciles à marquer pour l’adversaire. Ils doivent corriger cela au plus vite, car il leur est impossible de gagner en Europe dans ces conditions.»

Le Français a ensuite partagé l’une de ses réflexions concernant les pensionnaires du Camp Nou. «Je l’avais déjà mentionné lors de la victoire du Barça contre le Bayern l’an dernier. Ils ont gagné 4-1, mais c’était un résultat très suspect. Kane n’avait qu’à faire une course pour percer la défense et marquer à sa guise. Et ils ont eu bien d’autres occasions. Les équipes savent clairement ce qu’elles ont à faire et créent beaucoup de problèmes pour les défenseurs. Pourquoi s’exposer ainsi ? Pourquoi toujours souffrir ? On peut toujours encaisser un but, et cela pèse sur les joueurs.» Henry, qui a tout de même salué la qualité offensive du Barça, n’est pas convaincu par l’équipe de Flick.