Endrick veut remporter des titres avec l’OL

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Endrick à l'OL @Maxppp

Edrick a réussi ses débuts avec l’OL en inscrivant un match face à Lille en Coupe de France le week-end dernier. Mais il est venu chercher plus de choses que de simples buts du côté de Lyon. Le jeune attaquant brésilien, très à l’aise face aux micros, a assuré dans un entretien à Marca qu’il voulait remporter au moins un titre avec l’OL.

« J’espère gagner tous les matchs, c’est le plus important. Je contribuerai à la victoire en marquant des buts, mais on peut aussi gagner grâce aux buts de mes coéquipiers. Je suis venu ici pour remporter un titre avec Lyon. Je ne suis pas venu ici uniquement pour marquer des buts. Je travaillerai dur pour toujours marquer, pour toujours être efficace devant le but, mais parfois, on réussit en offrant à un coéquipier une meilleure occasion de marquer », a-t-il exposé. L’OL aura peut-être plus de chance d’aller au bout en Coupe de France, avec un prochain tour à disputer contre Laval, que de remporter la Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
