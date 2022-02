PSG : Kheira Hamraoui porte plainte pour harcèlement et diffamation

D'après les informations de l'Equipe, la milieu de terrain du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui aurait porté plainte pour «diffusion de fausses nouvelles, menaces et injures publiques», et ce à la suite de l'affaire la concernant après avoir été victime d'une agression à la barre de fer aux côtés d'Aminata Diallo. Le quotidien sportif ajoute que l'ancienne du FC Barcelone aurait déposé deux plaintes : une contre Marc « Blata », blogueur et influenceur, pour des faits d'«atteinte à la vie privée» et «diffusion de fausses nouvelles». Le deuxième concerné est le journaliste Romain Molina, présenté comme un «écrivain - reporter indépendant», pour des faits de «harcèlement moral» et de «publication en vue d'influencer des décisions juridictionnelles.»

Son avocat Me Saïd Harir justifiait ces décisions dans des propos récoltés par «L'Equipe» : «outre les atteintes caractérisées à sa vie privée, de fausses informations la concernant sont régulièrement diffusées sur les réseaux sociaux. Ces affirmations mensongères alimentent les propos haineux et les menaces de mort qui lui sont adressés quotidiennement. Dans ce contexte, Madame Kheira Hamraoui a déposé plusieurs plaintes (...) En effet et à l'évidence, cette agitation médiatique autour de la vie privée de Madame Kheira Hamraoui sert, avant tout, les intérêts des agresseurs et de leurs complices. En conséquence, ceux qui porteront atteinte aux intérêts de Madame Hamraoui feront l'objet de plaintes, qu'ils s'agissent d'internautes ou d'organes de presse relayant de fausses informations dont la responsabilité ne saurait être écartée. Le traitement médiatique réservé à Madame Hamraoui depuis quelques jours est injustifié et porte atteinte tant à la manifestation de la vérité qu'à son statut de victime.»