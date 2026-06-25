La presse mondiale est folle de Vinicius Junior, la nouvelle pépite de la Coupe du Monde fait parler d’elle

Vinicius puissance 4

La Seleção s’est imposée de manière convaincante face à l’Écosse, un succès 3-0 avec un but de Matheus Cunha et un doublé de Vinicius Júnior qui pointe désormais à quatre buts, comme Kylian Mbappé et Erling Haaland. C’est d’ailleurs sans surprise l’ailier du Real Madrid qui fait parler de lui et qui « offre la tête du groupe au Brésil » selon la presse auriverde. Après une saison délicate en Espagne, Vinicius Jr est arrivé au Mondial avec l’ambition de briller avec son pays et pour le moment, c’est ce qu’il fait puisque ce large succès permet au Brésil de finir devant le Maroc à la différence de buts. « Vinicius Júnior conquit même les Écossais », comme l’écrit le média Lance. Selon le journaliste brésilien présent au stade, Vini aurait été applaudi par les supporters écossais venus en nombre et toujours aussi bruyants.

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Johan Manzambi, encore lui

Succès 2-1 des Suisses qui finissent à la première place du groupe B devant le Canada, leur adversaire du soir. Petit regret dans la presse canadienne avec ce revers, même si cette qualif en 16ᵉ de finale doit être savourée tant elle est historique. Du côté de la Suisse, un seul nom ou presque fait parler : Johan Manzambi. Auteur d’un doublé après son entrée en jeu contre la Bosnie lors du deuxième match, le milieu de Fribourg a continué son gros début de Coupe du Monde avec un but et une passe décisive pour sa première titularisation. « Déboulez jeunesse », écrit L’Équipe, séduit par les qualités offensives du gamin de 20 ans. Et il n’y a pas qu’en Suisse et en France que Johan Manzambi fait parler, même l’Italie qui vit cette Coupe du Monde par procuration souligne sa prestation et son « nouveau show ». Même s’il a été difficile à trouver en première période, le finaliste de la Ligue Europa a corrigé le tir en seconde période et a permis à son pays de l’emporter. « Il a tout d’un leader » selon AS, il a surtout tout d’une pépite qui se révèle sur la plus grosse scène mondiale et qui va faire grimper sa cote en plein mercato. Fribourg peut être heureux de l’avoir… ou au contraire s’inquiéter déjà des nombreuses offres qui risquent d’arriver.

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90 minutes pour bouleverser la hiérarchie

L’Équateur n’a plus le temps de calculer et doit battre l’Allemagne ce soir pour se qualifier pour la suite du Mondial. L’Allemagne d’un Deniz Undav qu’on attend titulaire, enfin ! Meilleur buteur de la sélection allemande, l’attaquant de Stuttgart a encore sauvé les siens contre la Côte d’Ivoire avec un but dans les dernières secondes. Deniz Undav a gagné sa place pour ce dernier match de poule sans enjeu, reste à savoir si Julian Nagelsmann lui conservera sa confiance pour la phase finale. En tout cas, Deniz Undav a une nouvelle carte à jouer ce soir, lui qui a déjà inscrit trois buts sur cette Coupe du Monde et qui peut toujours rêver d’une lutte pour le titre de meilleur buteur, même si les stars sont parties très fort.