Liverpool : 6 joueurs sont déjà sur la sellette avec Andoni Iraola

Liverpool a changé d’avis. Toute la saison, les dirigeants anglais ont maintenu leur confiance à Arne Slot. Ce, malgré de mauvais résultats. Finalement, les pensionnaires d’Anfield ont décidé de se séparer de l’entraîneur néerlandais une fois l’exercice 2025-26 terminé. «Il va sans dire que cela a été une décision difficile à prendre pour nous en tant que club. La contribution qu’Arne a apportée au Liverpool FC depuis qu’il est avec nous a été significative et, surtout pour les supporters et pour nous, une réussite. Dans le même temps, nous sommes collectivement parvenus à la conclusion que des changements sont nécessaires pour que le club continue d’avancer. Encore une fois, il convient de souligner qu’il ne s’agit pas d’une décision prise à la légère», a expliqué l’écurie de Premier League dans un communiqué publié le 30 mai.

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Dans la foulée, plusieurs noms sont sortis du chapeau dans la presse concernant le futur coach. Pierre Sage en a fait partie. Mais c’est Andoni Iraola qui sera chargé de prendre les commandes du club de la Mersey. Hier, plusieurs médias ont annoncé un accord de principe entre l’ancien coach de Bournemouth et le LFC. D’autres publications, elles, ont évoqué des discussions avancées et positives. Mais pas encore d’accord. Quoi qu’il en soit, on se dirige tout droit vers cette finalité. Sauf retournement de situation, Iraola sera sur le banc de Liverpool et signera son contrat de 2 ans d’ici à la fin de la semaine. Il devrait être accompagné de ses adjoints chez les Cherries, Tommy Elphick et Shaun Cooper. Thiago Alcantara, qui vient de quitter le Barça, pourrait aussi l’accompagner dans un club qu’il connaît comme sa poche.

Iraola a un sacré chantier

Iraola devra aussi faire face à un chantier très important avec les joueurs. D’autant que certains éléments, comme Mohamed Salah, Andy Robertson ou Ibrahima Konaté (en fin de contrat), ont quitté le navire. Il faudra les remplacer. De plus, le Liverpool Echo a 6 dossiers chauds. Celui du gardien de but sera l’une de ses priorités. Sous contrat pour encore un an, Alisson Becker est sérieusement courtisé par la Juventus. La tendance est qu’il continue au LFC. Si jamais il devait rester, Giorgi Mamardashvili cherchera à s’en aller. Ses agents l’ont proposé en prêt à plusieurs écuries italiennes selon le LE. Iraola devra trancher à son sujet. Mais pas seulement.

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Dans l’entrejeu, il devra aussi faire un choix pour Curtis Jones, en fin de contrat en 2027 et courtisé par l’Inter et Galatasaray. Pour lui, les Reds demandent 35 M€. Iraola devra aussi trancher pour Harvey Elliott. Alexis Mac Allister, en perte de vitesse, pourrait avoir une nouvelle chance avec le coach de 43 ans. Mais rien n’est sûr, d’autant qu’il n’a pas reçu d’offre de prolongation de contrat ces derniers mois contrairement à Ryan Gravenberch et Dominik Szoboszlai. Wataru Endo et Federico Chies, quant à eux, sont sur le départ depuis des semaines. La venue d’Iraola ne devrait pas changer leurs sorts. Le coach espagnol décidera et devra aussi établir ses priorités pour le recrutement. Les noms de Bradley Barcola ou encore de Yan Diomandé ont notamment été cités ces dernières semaines.