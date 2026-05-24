Pierre Sage explique son amour pour Liverpool

Sauf gros retournement de situation, l’entraîneur du RC Lens sera toujours Pierre Sage la saison prochaine. Ces dernières heures, l’avenir de celui qui a guidé les Lensois vers la victoire en Coupe de France soulevait quelques questions. Finalement, le principal concerné a confirmé auprès de Telefoot ce matin que son avenir sera chez les Nordistes. L’ex-coach lyonnais avait également indiqué que son rêve était d’entraîner un jour Liverpool.

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Invité au Canal Football Club ce dimanche soir, Pierre Sage a donné quelques précisions sur cette envie. « Liverpool ? Ce club représente tellement de choses, il ressemble un peu à Lens dans ses valeurs. Il y a d’autres clubs attirants en Angleterre, mais ça serait le graal », a-t-il assuré, avant d’expliquer que d’autres clubs l’avaient contacté, en plus de Crystal Palace : « il y en a d’autres. Eux, le nom revient souvent. Mais il y en a d’autres aussi. C’est difficile de traiter tout ça pour l’instant. »