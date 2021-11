FC Barcelone : Lionel Messi surpris du retour de Dani Alves

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à Marca, l'attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi s'est livré sur la signature du latéral droit brésilien Dani Alves au FC Barcelone, ex-Parisien (2017-2019) et qu'il a côtoyé avec le maillot blaugrana durant huit saisons. Le sextuple Ballon d'Or a avoué avoir été étonné de le voir revenir au Barça à la mi-novembre, mais considère qu'il peut beaucoup apporter à son ancienne maison.

«La vérité est que son retour m'a surpris, surtout à cause du timing. Je pense qu'il peut être un bon élément, tout comme dans le cas de Xavi, il peut être important pour les jeunes. Il les aidera à grandir car c'est un gagnant et il transmet beaucoup. Il le fera avec les jeunes, tant en match qu'à l'entraînement. Parce qu'il apportera aussi beaucoup en dehors du terrain avec son travail quotidien, son engagement et l'envie qu'il a toujours de gagner», a-t-il déclaré à propos de son ancien coéquipier en Catalogne.