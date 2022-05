ACA : Montpellier et Strasbourg à la lutte pour Kalulu

Auteur d'une saison pleine en Ligue 2 avec l'AC Ajaccio (32 matchs de championnat cette saison), le latéral droit Gédéon Kalulu (24 ans) est en fin de contrat à la fin du mois de juin. Mais l'ancien Lyonnais pourrait ne pas connaitre la Ligue 1 avec l'ACA, qui a terminé à la deuxième place du classement de L2 derrière le TFC.

Si Lorient s'intéresse au joueur formé à l'OL et qui n'est autre que le frère de Pierre Kalulu, récemment champion d'Italie avec l'AC Milan, deux autres clubs sont beaucoup plus chauds sur le dossier et tentent d'arracher la signature de cet agent libre très convoité et que le club corse ne désespère pas de prolonger. Selon nos informations, Montpellier et Strasbourg sont séduits par le profil du joueur et vont tout faire pour le recruter à coût zéro dans les prochaines semaines.