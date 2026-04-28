FA Cup : Manchester City veut reporter la date de la finale contre Chelsea

Manchester City est actuellement en discussion avec la Premier League pour réorganiser un calendrier particulièrement dense à l’approche de la fin de saison, d’après les informations du Daily Mail. Les Citizens doivent encore disputer deux rencontres reportées face à Bournemouth et Crystal Palace, programmées autour de la finale de la FA Cup contre Chelsea le 16 mai prochain. Le club mancunien souhaiterait inverser l’ordre de ces matchs afin d’optimiser la récupération de son effectif dans une période décisive de sa saison.

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L’enjeu est loin d’être anodin dans la course au titre, où Arsenal reste l’unique concurrent direct. Une modification permettrait à l’équipe de Pep Guardiola de mieux répartir ses efforts, notamment en évitant un déplacement délicat juste après la finale à Wembley. La décision finale n’a pas encore été actée, mais ce possible ajustement pourrait offrir un avantage stratégique non négligeable à City dans le sprint final, au moment où chaque détail compte. De son côté, Chelsea est en train de couler en championnat et occupe une modeste 8e place…