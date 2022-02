PSG - Real Madrid : tous les yeux sont rivés sur Karim Benzema

Benzema y diez más. Benzema, et dix autres. C'est souvent comme ça que les médias et les supporters madrilènes ont tenu à souligner l'importance de Karim Benzema dans le dispositif de Zinedine Zidane et de Carlo Ancelotti depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Bien sûr, d'autres joueurs comme Luka Modric et maintenant Vinicius Junior sont également très importants et redoutables sur les séquences offensives madrilènes, mais en termes de régularité et d'apport dans le jeu dans les derniers mètres, personne ne s'est approché du niveau du Français.

La suite après cette publicité

Playmaker et buteur, pour résumer. Un double costume qui ravit les supporters du Real Madrid, surtout depuis que la star lusitanienne mentionnée plus haut s'en est allée. Orpheline de sa superstar, l'attaque madrilène est restée plus ou moins performante en bonne partie grâce au Français, qui a su élever son niveau de jeu et de responsabilités, là où d'autres comme Eden Hazard ou Gareth Bale ont sombré. Il ne faut pas oublier qu'à une époque pas si lointaine, le joueur formé à l'OL était loin de faire l'unanimité, notamment parce que les supporters merengues n'étaient pas convaincus par ses qualités face au but. Des doutes qui se sont bien dissipés depuis...

Le PSG, une nouvelle opportunité de se distinguer

Seulement, en Ligue des Champions, le numéro 9 madrilène n'a pas encore réussi à endosser ce rôle de taulier. Les raisons sont nombreuses : il n'a pas forcément été bien entouré, il n'a pas été au niveau ou son cas a été assez mal géré. Ces derniers jours, les médias espagnols ont par exemple taclé Carlo Ancelotti et le Real Madrid. Et pour cause, l'Italien ne donnerait pas assez de repos à l'attaquant de 34 ans, titularisé à tous les matchs lorsqu'il est disponible, alors que la direction n'a pas été capable de ramener des doublures de qualité depuis plusieurs années. Une sorte d'épine dans le pied qu'il voudra forcément s'enlever cette saison. La saison dernière par exemple, il n'avait pas spécialement brillé en quarts lors des deux duels face à Liverpool, et même s'il avait marqué à l'aller en demies, il n'avait pas nonplus montré son meilleur visage contre Chelsea.

Cas de figure similaire lors de l'exercice 2019/2020 avec cette élimination en huitièmes contre Manchester City, avec un but lors du retour et deux prestations tout à fait honorables, mais qui n'ont pas été suffisantes pour hisser son équipe au tour suivant. Pour beaucoup d'observateurs, le Français arrive souvent dans un état de forme délicat pour ces rendez-vous européens, notamment à cause de ce manque de rotation. C'est encore le cas cette saison, puisqu'il va même devoir forcer un peu pour pouvoir jouer, lui qui sort d'un mois d'absence suite à un pépin aux ischios. Une préparation loin d'être idéale pour un rendez-vous d'une telle ampleur...