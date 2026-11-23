Depuis l’arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France, Rayan Cherki s’est installé comme un titulaire quasi indiscutable dans l’entrejeu tricolore, évoluant un cran plus bas que Michael Olise au sein d’un milieu à trois. Pourtant, malgré une nouvelle passe décisive délivrée à Eli Junior Kroupi pour arracher la victoire face à la Turquie, le meneur de jeu de Manchester City continue de diviser une partie des supporters. Une frilosité qui a fait bondir Bertrand Latour dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste montant au créneau pour défendre le profil technique de l’ancien Lyonnais : « moi, je préfère voir jouer Cherki que des mecs d’1,90 m qui poussent 100 kilos à la barre, mais qui ont les pieds palmés. Ce n’est pas son cas. »

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Tout en saluant la lucide autocritique du joueur, le chroniqueur attend toutefois davantage de constance dans ses performances et s’interroge sur son positionnement idéal en sélection : « ce que j’aimerais en revanche, c’est que Cherki soit plus régulier. Il se met cinq sur dix, ça veut dire qu’il est exigeant avec lui-même et c’est une première étape, mais il faut qu’il fasse plus. Je pense que son avenir n’est pas nécessairement en huit. » Malgré un léger coup de moins bien observé ces dernières semaines en club, le milieu offensif réalise néanmoins un début de saison solide sous les couleurs des Citizens, affichant déjà un bilan de 7 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues.