OM : Bouna Sarr ne dit pas non à un retour

Passé par l'Olympique de Marseille (2015-2020), Bouna Sarr évolue désormais du côté du Bayern Munich, en tant que latéral droit. Pourtant au moment de signer à Marseille, celui qui deviendra international sénégalais durant son passage sur la Canebière, n'était considéré que comme un jeune espoir offensif. Rudi Garcia l'a remplacé sur le côté droit de sa défense et sa carrière a pris un virage inattendu puisqu'il a signé chez le Champion d'Europe en titre à l'été 2020. Cependant cette saison, bien qu'il ait remporté la CAN, son temps de jeu en Bavière est très faible (moins d'une heure de jeu disputée en championnat).

Son aventure chez le multiple champion d'Allemagne arrivant certainement à sa fin, l'ancien messin a souhaité tendre une perche au club marseillais dans un entretien pour Canal+ :« j’aimerais forcément y revenir un jour, je ne sais pas quand, mais ce sera toujours avec plaisir. J’y suis resté cinq ans, mine de rien cinq ans c’est énorme dans une carrière. Je pense que c’est là-bas que je me suis accompli en tant que joueur et avant tout en tant qu’homme. Je suis parti avec d’excellents rapports avec les supporters marseillais, et je les aime comme ils m’aiment je pense.»