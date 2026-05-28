Tunisie : la mise au point de Sabri Lamouchi et de l’OGC Nice sur l’imbroglio Ali Abdi

C’est une histoire qui a fait parler du côté de l’OGC Nice. Alors que le club se prépare à un barrage retour décisif pour le maintien face à Saint-Etienne ce vendredi, le club a appris qu’Ali Abdi avait décidé de s’envoler du côté de la Tunisie pour préparer le Mondial. Sans l’accord du club. Finalement, le cas semble plus complexe que ça avec notamment une pression de la Tunisie dans ce dossier avec un visa à récupérer. Ce jeudi soir, le sélectionneur tunisien Sabri Lamouchi est venu en zone mixte pour régler ses comptes et s’expliquer. «Le directeur sportif Florian Maurice m’a appelé et oui, je ne lui ai pas donné mon accord car la loi FIFA est du côté des sélections. Il semblerait qu’il y avait une interprétation en faveur des clubs : le joueur devait partir et il est resté. Mais il ne faut pas faire des lois si on ne les respecte pas. La situation de Nice m’attriste, mais si j’avais dit oui, les supporters tunisiens n’auraient pas apprécié. Chacun ses intérêts. Ce n’est pas la faute de la Tunisie, il y a des lois. Il a joué le 26 et la date FIFA était le 24. Il y a eu un compromis, mais il n’y a pas eu de bagarres. Je n’ai pas appelé Puel. S’il se blesse, je fais quoi ? J’explique que la loi est avec moi, mais pour faire plaisir, j’ai travaillé en défaveur de mon équipe ? Ce n’est pas possible. Si j’avais été du côté de Nice, j’aurais fait la même chose que Nice, oui. Ali Abdi a voulu rester, sauver le club car il est peiné par la situation. Mais d’un côté, il y a des gens qui lui disent : prépare-toi pour le Mondial, et de l’autre : sauve le club. Nice paie son salaire, donc ce qu’ils font est légitime. Je respecte Nice et voilà, tout va bien. Maintenant, Ali Abdi est ici.»

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De son côté, Nice a aussi communiqué dans la soirée pour mettre les choses au clair et défendre son joueur. «Au vu de l’ampleur prise par la situation, l’OGC Nice tient à rappeler le contexte particulier entourant la situation d’Ali Abdi. Le club avait engagé des discussions avec la Fédération tunisienne afin de permettre au joueur de disputer les deux matchs de barrage avec le Gym. Un accord n’a finalement pas pu être trouvé dans un calendrier rendu extrêmement complexe par les dates FIFA. Ali Abdi a néanmoins tenu à être présent pour le premier match de barrage, démontrant une nouvelle fois son engagement envers le club et le groupe. Il a été contraint aujourd’hui de se rendre en Tunisie afin d’effectuer les démarches administratives liées à son visa pour les États-Unis et est déterminé à revenir soutenir le groupe à l’occasion du match retour demain. L’imbroglio résulte de ces obligations, dans une situation où deux impératifs contradictoires se sont imposés à lui. Entre défendre les couleurs de son club et pouvoir honorer une convocation pour une Coupe du monde avec sa sélection, le choix humain et sportif était particulièrement difficile. Face au déferlement de menaces dont il est victime sur les réseaux sociaux, le club appelle chacun à faire preuve de mesure et de respect envers un joueur qui est victime, au même titre que le club, de ces péripéties.»