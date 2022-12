Angleterre : Harry Kane rentre dans l'Histoire et égale Wayne Rooney

La suite après cette publicité

Il n'y a pas qu'Antoine Griezmann et Hugo Lloris qui sont rentrés dans l'Histoire ce samedi soir. Auteur du but de l'égalisation sur penalty lors du quart de finale de la Coupe du Monde 2022 face à l'équipe de France (à suivre en direct commenté sur notre site), Harry Kane a inscrit son 53e but avec les Three Lions.

Cette réalisation a une saveur bien particulière puisqu'elle permet au serial buteur de Tottenham d'égaler un certain Wayne Rooney, désormais co-meilleur buteur de l'Histoire de la sélection avec l'actuel capitaine anglais. Âgé de 29 ans, Harry Kane n'aura probablement aucun mal à s'emparer seul du trône dans les prochains mois.