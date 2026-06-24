CdM 2026 : la Croatie bat et élimine le Panama

Pas de miracle cette nuit entre le Panama et la Croatie. Battus cruellement par le Ghana après avoir pourtant longtemps maîtrisé leur sujet lors de la première journée (1-0), les Panaméens ont enchaîné un nouveau revers face aux Vatreni (1-0), anéantissant ainsi tous leurs espoirs de qualification en 16es de finale. Malgré une nouvelle performance convaincante, les coéquipiers de Michael Murillo n’ont pas su trouver la solution pour repartir avec autre chose qu’une défaite (0-1). L’unique but de la rencontre fut l’oeuvre d’Ante Budimir (54e, 1-0), buteur sur son premier ballon après être entré à la pause.

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L’attaquant de 34 ans profitait de la mauvaise lecture du portier panaméen pour expédier le ballon dans le but vide après un centre de Stanisic. Les Croates avaient quand même eu quelques sueurs froides plus tôt dans la partie, comme sur cette tête de Rodriguez s’écrasant sur la barre de Livakovic (22e). Le héros croate de la Coupe du Monde 2022 faisait encore le métier après la pause avec un double arrêt (67e), puis une parade sur le corner suivant face à Jiovany Ramos (68e). Mais l’essentiel est là pour la Croatie. Les coéquipiers de Luka Modric remportent leur premier match dans ce Mondial. En cas de victoire face au Ghana lors de la dernière journée, ils termineront, a minima, deuxièmes de leur groupe. De son côté, le Panama est éliminé.