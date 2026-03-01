Frank McCourt a fixé un prix délirant pour vendre l’OM !

Le mois de février 2026 restera dans les annales de l’OM. Depuis le départ Roberto De Zerbi, six jours après la gifle PSG-OM (5-0) tout s’est accéléré. Benatia a suivi en postant lui-même sa démission sur les réseaux sociaux le 15 février, avant de faire marche arrière deux jours plus tard à la demande de McCourt. Longoria, lui, a été progressivement mis à l’écart. Le tout sur fond de résultats sportifs décevants depuis le début de l’année avec une élimination en Ligue des champions

Ce samedi soir, l’OM a tenté de tourner la page en communiquant simultanément sur deux fronts. D’un côté, le communiqué officiel actant la nomination d’Alban Juster, 36 ans, directeur général finance depuis huit ans au club, comme président du directoire par intérim remplaçant donc Pablo Longoria à la tête du club. De l’autre, les dirigeants ont accordé une interview au JDD pour rectifier et rassurer. Benatia y a confirmé qu’il allait rester jusqu’à la fin de saison. « J’ai accepté la demande du propriétaire de rester jusqu’au terme de la saison, par sens des responsabilités. Il n’y a pas eu d’intrigue ou de prise de pouvoir. » Shéhérazade Semsar de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance, a elle expliqué que l’OM était «dans une phase de transition institutionnelle, organisée et maîtrisée. Dans un premier temps, la priorité est d’assurer la stabilité du club au niveau sportif».

McCourt veut beaucoup

Ce dimanche, La Provence fait des révélations sur les coulisses du club et notamment sur Frank McCourt et une potentielle vente. En France, quand il passe, McCourt répète le même refrain : l’OM n’est pas à vendre, sa famille sera là sur le très long terme. Mais il avait confirmé au JDD il y a un an que l’OM n’était pas contre l’arrivée d’investisseurs.« Je ne suis pas contre (l’arrivée de nouveaux investisseurs), mais nous ne cherchons pas activement. C’est un sujet sur lequel je veux rester très prudent». Mais depuis quatre ans environ, des représentants du propriétaire sont bien à la recherche d’investisseurs susceptibles d’entrer dans le capital. Des rendez-vous ont eu lieu, ils n’ont pas abouti, car le montant demandé ne permettait pas aux potentiels partenaires d’obtenir un rôle dans le commandement opérationnel du club. Un détail qui a systématiquement fait capoter les discussions.

Plus révélateur encore : selon La Provence, les proches de McCourt ont refait très récemment un tour des contacts qui s’étaient montrés intéressés par un rachat dans le passé. Et d’une source américaine, Frank McCourt est ouvert à une vente totale de l’OM pour un montant faramineux. Le propriétaire américain a fixé le prix de vente à 1,2 milliard. Rien que ça. Pour rappel, McCourt avait racheté l’OM 45 millions d’euros en 2016 à Margarita Louis-Dreyfus. Une valorisation multipliée par plus de vingt en dix ans. Le PSG avait été vendu environ 40 millions à QSI en 2011. Et à l’heure où les Etats ne peuvent plus vraiment racheter un club, difficile donc de voir un prétendant arriver avec cette coquette somme…