OM : le gros coup de gueule de Samir Nasri

Les légendes de l’Olympique de Marseille élèvent la voix contre la situation actuelle. Sur le plateau de Canal +, Samir Nasri, passé par le club phocéen entre 2004 et 2008 (166 matches, 12 buts), s’est montré particulièrement agacé par la situation de crise interne dans son club formateur et pointe du doigt le manque de stabilité en interne.

« En tant que marseillais et supporter de ce club… ils me saoulent. Parce que tous les deux jours, il y a quelque chose de nouveau. Ils se sont créés cette situation-là alors qu’il n’y avait pas lieu d’en arriver jusque-là. Ils ont quand même une vraie possibilité de gagner la Coupe de France en sachant que le PSG est éliminé. Ils sont quatrièmes, ils sont toujours dans les clous pour avoir une qualification directe en Ligue des Champions. Il n’y a plus d’entraîneur, le directeur sportif qui présente sa démission. Finalement, le directeur sportif reste, mais c’est le président qui perd un peu de son influence. Franchement, je ne sais plus où j’en suis. Pour moi, c’est une bonne nouvelle d’avoir un organigramme en place, parce que, sinon, tu vas finir la saison comment ? Déjà sur les derniers matchs de Strasbourg, quand tu regardais le staff, il n’y avait pas assez de monde. Car tout le monde est parti avec Roberto De Zerbi, il y a sept adjoints qui sont partis avec lui. Il n’y a pas d’entraîneur et le problème récurrent de l’OM, c’est la stabilité ». Le message est passé.