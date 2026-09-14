Barça : Eric Garcia défie Ferran Torres et le PSG

Ferran Torres est déjà comme un poisson dans l’eau à Paris. Dimanche, il a notamment offert la victoire au PSG face à Brest (1-0), inscrivant le premier but de la rencontre, et réalise un début de saison très intéressant. Des prestations qui sont logiquement suivies en Espagne, ainsi que dans le vestiaire du Barça.

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Interrogé par la Cadena SER, Eric Garcia a confié avoir parlé avec l’attaquant parisien. Et surtout, les deux hommes attendent déjà la confrontation entre les deux équipes. « On a envie que le match contre Paris arrive, on se chambre mutuellement », a expliqué le défenseur barcelonais. Rendez-vous le 20 octobre au Parc des Princes !