Ligue des Champions
Barça : Eric Garcia défie Ferran Torres et le PSG
1 min.
@Maxppp
Ferran Torres est déjà comme un poisson dans l’eau à Paris. Dimanche, il a notamment offert la victoire au PSG face à Brest (1-0), inscrivant le premier but de la rencontre, et réalise un début de saison très intéressant. Des prestations qui sont logiquement suivies en Espagne, ainsi que dans le vestiaire du Barça.
La suite après cette publicité
Interrogé par la Cadena SER, Eric Garcia a confié avoir parlé avec l’attaquant parisien. Et surtout, les deux hommes attendent déjà la confrontation entre les deux équipes. « On a envie que le match contre Paris arrive, on se chambre mutuellement », a expliqué le défenseur barcelonais. Rendez-vous le 20 octobre au Parc des Princes !
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Equipe de France : les tensions entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé fracturent le vestiaire des Bleus
Nos dernières vidéos
Un craquage, un cadeau généreux pour Ancelotti, une entrée fracassante : la drôle de semaine d’Ethan Mbappé
Les plus lus
Explorer