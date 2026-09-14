Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue des Champions

Barça : Eric Garcia défie Ferran Torres et le PSG

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Eric García @Maxppp

Ferran Torres est déjà comme un poisson dans l’eau à Paris. Dimanche, il a notamment offert la victoire au PSG face à Brest (1-0), inscrivant le premier but de la rencontre, et réalise un début de saison très intéressant. Des prestations qui sont logiquement suivies en Espagne, ainsi que dans le vestiaire du Barça.

La suite après cette publicité

Interrogé par la Cadena SER, Eric Garcia a confié avoir parlé avec l’attaquant parisien. Et surtout, les deux hommes attendent déjà la confrontation entre les deux équipes. « On a envie que le match contre Paris arrive, on se chambre mutuellement », a expliqué le défenseur barcelonais. Rendez-vous le 20 octobre au Parc des Princes !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Liga
Ligue 1
PSG
Barcelone
Ferran Torres
Eric García

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Liga Liga
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Barcelone Logo Barcelone
Ferran Torres Ferran Torres
Eric García Eric García
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier