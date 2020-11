Usain Bolt pense être aujourd'hui moins rapide que Cristiano Ronaldo

Si ses 8 titres de champion olympique en ont fait le sprinteur le plus rapide du monde durant de nombreuses années par le passé, Usain Bolt n’en reste pas moins conscient qu’à l’heure actuelle, il pourrait être bien moins rapide que certains sportifs encore fréquemment en activité. Au cours d’un entretien accordé à Marca, le Jamaïcain a avoué être persuadé de pouvoir se faire battre au sprint par un certain… Cristiano Ronaldo.

«Cristiano gagnerait en toute sécurité. Parce qu'il est toujours actif. Il travaille dur tous les jours. Et pour moi, c'est un super athlète. Il est toujours au sommet de son sport. Il travaille très dur et est toujours concentré. Je pense qu'en ce moment, il serait plus rapide que moi», a ainsi confié l'ancien grand champion à propos du quintuple ballon d’Or.