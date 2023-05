Liga : la Real Sociedad file tout droit vers la Ligue des Champions, le Celta de Vigo et Gérone se neutralisent

Coup d’envoi de la 36ème journée de Liga ce lundi soir avec deux affiches au programme. Dans l’une d’entre elles, la Real Sociedad recevait Almeria avec l’ambition de conforter sa place au pied du podium du championnat espagnol pour s’assurer de la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Sérieux et appliqués, les locaux profitaient de l’exclusion de Luis Suarez pour évoluer en supériorité numérique (36e). Et juste avant la pause, Takefusa Kubo offrait les trois points à son équipe en inscrivant son 9ème but en Liga après une passe décisive de Jon Pacheco (45e+4, 1-0) pour assurer presque définitivement la qualification pour la plus prestigieuses des compétitions européennes la saison prochaine.

Dans l’autre rencontre, Gérone se déplaçait sur la pelouse du Celta de Vigo avec l’ambition de se rapprocher des places qualificatives pour les prochaines éditions des coupes européennes. Malgré cet enjeu, la partie ne commençait pas de la meilleure des manières pour les visiteurs puisque Carles Perez Sayol ouvrait le score en première période (42e, 1-0). Au retour des vestiaires, si Cristhian Stuani égalisait sur pénalty (59e, 1-1), les locaux arrivaient à tenir le point du match nul, vital dans la course au maintien. Néanmoins, ce partage ne fait pas vraiment les affaires des deux équipes.

