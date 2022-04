PSG : énorme révélation sur Mauro Icardi et Wanda Nara

La suite après cette publicité

Wanda Nara et Mauro Icardi font souvent la une de la presse rose argentine. Il faut dire que la vie publique du couple passionne le pays sudaméricain, et la femme et agent du buteur parisien semble aimer être sous le feu des projecteurs. Il y a quelques mois seulement, le fameux Wandagate qui a presque mené à la séparation du couple avait fait beaucoup parler, et avait même eu des conséquences pour le club de la capitale puisque le joueur avait manqué un match.

Et ce jeudi, la presse argentine fait de nouvelles révélations chocs. Cette fois, il ne s'agit pas de potins ni de ragots amoureux, mais bien de la condition d'agent de Wanda Nara. La journaliste Karina Lavícola a ainsi fait savoir que Wanda Nara n'a jamais été l'agent de son mari, et que c'est un énorme mensonge. « C'est une histoire bien ficelée qu'elle a inventée pour se donner de l'importance, mais quand il faut négocier ce n'est pas elle qui vient et qui discute », a lancé la journaliste.

Elle ne négocie pas

Des informations confirmées par Mariana Brey, autre journaliste de la chaîne El Trece. Si c'est Wanda qui contrôle l'argent et le patrimoine du couple, elle ne gère pas les intérêts sportifs de l'ancien de l'Inter. Ce qui soulève donc forcément bon nombre de points d'interrogations, notamment concernant le salaire de 3 millions d'euros annuels que verserait le PSG à Wanda Nara dévoilé par les médias argentins il y a quelques mois.

La mannequin argentin n'aurait donc pas tant d'importance que ça dans la gestion de la carrière du joueur de l'Albiceleste, et les informations qui pullulent habituellement concernant des salaires colossaux pour Icardi, négociés par ses soins, sont donc visiblement fausses. Reste maintenant à voir si la principale concernée répondra à ces accusations...