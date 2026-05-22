CdF : Lens prépare une nuit historique après son sacre

Le RC Lens est entré dans l’histoire en remportant la première Coupe de France de son histoire après sa victoire contre l’OGC Nice au Stade de France (3-1). Dès la fin de la rencontre, les Sang et Or ont pris la direction de l’Artois afin de poursuivre les célébrations avec leurs supporters au Stade Bollaert-Delelis, avec un show accompagné d’un DJ pour l’occasion. Le retour des joueurs, prévu dans la nuit, doit être retransmis sur les écrans du stade devant des milliers de fans venus célébrer ce premier sacre historique.

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«De nouvelles entrées de supporters pourront s’effectuer en fonction du nombre de sorties et dans la limite de la capacité du stade», précise le club. Les festivités se poursuivront également ce samedi dans les rues de Lens avec une grande parade populaire. Les joueurs défileront à bord d’un bus à impériale depuis Bollaert jusqu’à l’Hôtel de Ville à partir de 15 heures, avant un nouveau moment de communion avec les supporters sur une scène installée au centre-ville. Le club a par ailleurs appelé l’ensemble de ses sympathisants à célébrer cet événement historique dans le calme et la responsabilité.