Le PSG s’éloigne de la menace du fair-play financier de l’UEFA

Que ce soit sportivement ou économiquement, tout roule au Paris Saint-Germain. En effet, le club francilien voit l’horizon s’éclaircir concernant le fair-play financier. Sanctionné en 2022 par l’UEFA avec une amende de 65 millions d’euros, dont 55 avec sursis, le club parisien était contraint de signer un « accord négocié » pour redresser progressivement sa situation économique. Mais depuis, les dirigeants parisiens ont considérablement réduit les pertes du club au fil des trois dernières saisons.

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Selon les rapports de la DNCG, le déficit du PSG est passé de 109,8 millions d’euros en 2022-2023 à 60,3 millions en 2023-2024, avant de tomber à 40,1 millions d’euros sur l’exercice 2024-2025. Des chiffres encore légèrement revus à la baisse par l’UEFA grâce à certaines déductions autorisées sur les investissements. Une amélioration qui éloigne désormais davantage la possibilité de nouvelles sanctions pour les Champions de France et d’Europe en titre.