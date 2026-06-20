Le RC Lens a envoyé sa première offre pour Gift Links

Comme on vous le révélait ce matin, un club de Ligue 1 s’est activé pour s’offrir les services de Links. Et selon nos informations, il s’agit du RC Lens qui est passé à l’action pour Gift Links, piston gauche de 27 ans évoluant à l’Aarhus GF. Une offre a bien été transmise par le club artésien dans le cadre d’un intérêt concret pour l’international sud-africain.

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Cette première proposition a été refusée par la formation danoise, mais les échanges se poursuivent entre les différentes parties. Sous contrat jusqu’en 2029, Gift Links s’est illustré cette saison avec 3 buts et 5 passes décisives en 22 rencontres de championnat, confirmant son statut de joueur suivi sur le marché nord-européen.