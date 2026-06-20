Menu Rechercher
Commenter 22
Exclu FM Ligue 1

Le RC Lens a envoyé sa première offre pour Gift Links

Par Santi Aouna - Sebastien Denis
1 min.
Gift Links avec le club d'Aarhus @Maxppp

Comme on vous le révélait ce matin, un club de Ligue 1 s’est activé pour s’offrir les services de Links. Et selon nos informations, il s’agit du RC Lens qui est passé à l’action pour Gift Links, piston gauche de 27 ans évoluant à l’Aarhus GF. Une offre a bien été transmise par le club artésien dans le cadre d’un intérêt concret pour l’international sud-africain.

La suite après cette publicité

Cette première proposition a été refusée par la formation danoise, mais les échanges se poursuivent entre les différentes parties. Sous contrat jusqu’en 2029, Gift Links s’est illustré cette saison avec 3 buts et 5 passes décisives en 22 rencontres de championnat, confirmant son statut de joueur suivi sur le marché nord-européen.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
AGF
Neo Gift Links

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
AGF Logo AGF
Neo Gift Links Neo Gift Links
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier