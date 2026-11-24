Malgré la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) en faveur du Sénégal, le Maroc dispose encore d’une ultime possibilité de contester le verdict. La Fédération royale marocaine peut en effet saisir le Tribunal fédéral suisse dans un délai de 30 jours après la notification de la décision. Cette juridiction, la plus haute instance judiciaire de Suisse, ne pourra toutefois examiner que cinq motifs de recours très précis, liés essentiellement à la régularité de la procédure et non au fond du dossier.

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Une démarche particulièrement rare, puisque le TAS indique que seulement 6 % de ses décisions font chaque année l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral suisse. Il s’agit surtout de l’ultime voie juridique disponible pour le Maroc dans ce dossier. Reste désormais à savoir si les avocats de la Fédération marocaine recommanderont de saisir cette juridiction pour tenter de remettre en cause le sacre officiellement attribué au Sénégal.