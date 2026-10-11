OM : Bruno Genesio soulagé après la fin de la série de défaites

L’Olympique de Marseille a enfin retrouvé le chemin de la victoire. Vainqueurs de Troyes en Ligue 1 (0-2), ce dimanche soir, les Olympiens ont mis fin à une série de cinq défaites d’affilée toutes compétitions confondues. Un succès précieux pour la confiance, comme l’a reconnu Bruno Genesio sur Ligue 1+. « Le plus important était de casser cette spirale négative et de renouer avec la victoire. On en avait besoin pour les points et la confiance. Ce n’est pas notre meilleur match depuis le début de saison, mais on se contentera largement des trois points. Notre situation ne nous permet pas d’être plus exigeants. Bien sûr qu’on aurait aimé faire mieux dans le jeu, proposer plus de choses. Mais mon équipe a quand même montré des qualités mentales. Ce genre de résultats va nous permettre, si on arrive à enchaîner, de retrouver de la confiance et de faire de meilleurs matchs dans le contenu. »

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Néanmoins, tout n’a pas été parfait. Bruno Genesio a révélé avoir été agacé par la première période de son équipe. « Je me suis un peu énervé, je trouvais qu’on ronronnait. Je trouvais qu’on ronronnait. On avait la possibilité de venir fixer, de faire des décalages. On a joué un peu petit bras, ce qu’on peut comprendre vu la situation dans laquelle on était. À la pause, j’ai insisté sur ça : mettre beaucoup plus de rythme dans les passes, gagner des mètres pour pouvoir faire des décalages. Sur deux ou trois situations, on pouvait ensuite trouver une supériorité sur les côtés, poser davantage de problèmes à cette équipe troyenne bien en place. Mais on n’a pas fait suffisamment pour les mettre en difficulté, surtout en première période. »