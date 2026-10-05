Équipe de France : Guillaume Restes va entrer dans l’histoire des Bleus !

À 21 ans et 208 jours, Guillaume Restes, qui sera titulaire face à la Belgique ce lundi soir, va entrer dans l’histoire de l’équipe de France. Le gardien français s’apprête en effet à devenir le plus jeune portier à porter le maillot des Bleus depuis Jean-Paul Bertrand-Demanes, qui avait connu sa première sélection face au Danemark, le 21 novembre 1973, à l’âge de 21 ans et 182 jours.

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Le gardien toulousain, qui s’est imposé ces dernières saisons comme l’un des grands espoirs français à son poste, va ainsi inscrire son nom dans une statistique vieille de plus de cinquante ans. Une nouvelle étape importante dans la jeune carrière de Restes, qui confirme la confiance accordée par le staff tricolore à la nouvelle génération.