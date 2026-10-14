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Ligue des Champions

Real Madrid : José Mourinho dénonce un complot après l’annonce de la sanction de Vinicius Jr

Par Matthieu Margueritte
1 min.
José Mourinho @Maxppp
Rome Real Madrid

La sanction est tombée pour Vinicius Junior (26 ans). Quelques instants avant le match de Ligue des Champions entre l’AS Roma et le Real Madrid, le numéro 7 merengue a écopé d’une suspension de quatre matchs après avoir tiré les cheveux de Saliba lors du match de Liga contre Villarreal. Et pour José Mourinho, le timing de l’annonce choisi par la commission de discipline étonne.

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« Si la commission a prononcé la sanction à l’encontre de Vinicius maintenant, c’est parce qu’elle estime que cela peut avoir un impact. La question s’adresse à la commission : pourquoi avoir prononcé cette sanction à ce moment précis ? Et si vous posez cette question… c’est parce que vous pensez que cela peut avoir un impact. Sinon, vous ne me poseriez pas cette question. Pourquoi ne pas l’avoir fait demain matin, mais plutôt deux heures avant un match important pour le Real Madrid ? Un club espagnol », a-t-il déclaré au micro de Movistar+.

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