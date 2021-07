Sergej Milinkovic-Savic veut rester à la Lazio

Passé, présent et très certainement un futur à la Lazio pour Sergej Milinkovic-Savic ! Convoité par de nombreuses écuries européennes (PSG, Liverpool, Manchester United) lors des derniers mercatos, le milieu de terrain serbe (26 ans) ne semble pas presser de quitter la Biancocelesti. Interrogé par la Lazio Style Channel TV, le natif de Lérida a confirmé sa volonté de poursuivre l'aventure avec le club italien et d'assumer son rôle de véritable leader.

« Je me sens maintenant comme un leader, je suis dans ma sixième année ici. Je suis ici depuis longtemps et j’espère rester longtemps. Je vois les jeunes et je pense à quand j’étais à leur place, j’essaie de les aider comme les joueurs d'expérience l’ont fait avec moi. Je me sens bien, nous verrons dans les prochains jours, ça va être des entraînements intenses. Je suis heureux d’être ici, nous étions inactifs depuis un mois et demi, tout cela me manquait. » Une motivation également liée à l'arrivée du nouveau coach Maurizio Sarri avec qui il est impatient de débuter : « nous travaillons immédiatement avec le ballon, quelque chose sur le terrain va changer parce qu’il y aura une autre forme tactique, le 4-3-3 au lieu de 3-5-2, je vais suivre les directives de M. Sarri. Nous allons jouer plus de ballon sur le terrain, j’ai hâte de commencer. »