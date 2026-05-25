AS Monaco : un club inattendu entre dans la danse pour Ansu Fati

Où jouera Ansu Fati (23 ans) la saison prochaine ? Une question à laquelle il est difficile de trouver une réponse pour l’instant. Effectivement, l’attaquant espagnol s’est plutôt bien relancé du côté de l’AS Monaco lors de son prêt, avec 11 buts en 25 rencontres de Ligue 1 et une fin de saison particulièrement réussie. De quoi pousser la direction monégasque à vouloir le garder, lui dont l’option d’achat s’élève à 11 millions d’euros. De son côté, le FC Barcelone ne semble pas forcément compter sur lui pour la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Et ce alors que le joueur formé à La Masia aurait bien aimé revenir en Catalogne pour, enfin, briller et s’imposer sous la tunique blaugrana. Tout comme il se sent très heureux à Monaco, et rester en Principauté ne serait pas une fatalité pour lui, loin de là. Et voilà qu’un nouveau club est entré dans la course pour s’offrir ses services, comme l’indique Sport.

La suite après cette publicité

Une piste séduisante pour Fati

Il s’agit du Séville FC, qui vient d’assurer son maintien en Liga. Le club andalou, qui va être racheté par un fonds mené par Sergio Ramos, aimerait beaucoup recruter Ansu Fati pour son nouveau projet ambitieux. Une option qui pourrait séduire le joueur, qui a grandi dans la ville andalouse, et dont l’entourage avait déjà ouvert la porte à une signature avec Séville par le passé. La présence de Fati en tribunes lors du duel entre le Celta et les hommes de Luis Garcia Plaza ce week-end n’est pas passée inaperçue.

Le club du sud de l’Espagne a donc des arguments sérieux pour convaincre l’attaquant, sous contrat au Barça jusqu’en 2028, mais avec des émoluments conséquents qui pourraient poser problème. Les Sévillans vont devoir s’aligner sur cette option d’achat de Monaco, et sortir 11 millions d’euros pour convaincre le FC Barcelone de le lâcher. Il y a danger pour Monaco.