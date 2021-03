Hannibal Mejbri prolonge avec Manchester United

Arrivé à l'été 2019 en provenance de l'AS Monaco à Manchester United, Hannibal Mejbri (18 ans) continue de progresser avec l'équipe U21 des Red Devils. En 18 matches cette saison, il a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives. Le milieu de terrain français international U17 a l'avenir devant lui et celui-ci devrait se poursuivre dans la Perfide Albion. Disposant d'un contrat jusqu'en juin 2024, il a prolongé un peu plus son bail.

«Manchester United est ravi d'annoncer qu'Hannibal a signé un nouveau contrat à long terme avec le club. Le joueur de 18 ans a rejoint United depuis Monaco vers la fin du mercato estival en 2019. Le milieu de terrain, qui a été régulièrement salué pour son attitude, a joué au-dessus de son groupe d'âge et a représenté les moins de 23 ans tout au long de la saison», a annoncé le club mancunien dans un communiqué.