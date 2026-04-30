Eder Militão «ne pouvait pas poursuivre sa carrière professionnelle au plus haut niveau»

Victime d’une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche, Eder Militão ne rejouera pas de la saison et ratera même la Coupe du Monde 2026. Un véritable coup dur pour le défenseur brésilien du Real Madrid qui n’a pas été épargné par les blessures graves durant sa carrière. Mais selon le médecin qui l’a opéré en Finlande, Lasse Lempainen, Militão n’avait pas d’autre choix que de passer sur le billard.

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«Je n’avais pas d’autre choix. Militão est mon patient et nous entretenons une relation de confiance entre médecin et patient. Je ne peux rien révéler qui n’a déjà été rendu public. Ce que je peux dire, c’est que sa blessure était très grave. La seule option était d’opérer : avec une telle blessure aux ischio-jambiers, il ne pouvait pas poursuivre sa carrière professionnelle au plus haut niveau. La décision était claire. Nous regrettons beaucoup qu’il ne puisse pas participer à la Coupe du Monde cet été à cause de cela», a-t-il déclaré dans Marca.