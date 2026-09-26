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La Géorgie se sépare de Willy Sagnol

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Willy Sagnol @Maxppp

Willy Sagnol n’est plus le sélectionneur de la Géorgie. Au lendemain d’une défaite (0-1) face à l’Irlande du Nord pour l’ouverture de la Ligue des Nations 2027, la Fédération géorgienne (GFF) a officialisé la fin de leur collaboration ce samedi.

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« Merci, Willy Sagnol, pour chaque minute passée avec l’équipe nationale géorgienne et pour les émotions que nous avons partagées ensemble sur ce parcours historique », explique la fédération dans son communiqué. Après 57 matchs dirigés par l’ancien latéral des Bleus, le banc géorgien est confié à Ramaz Svanadze, jusqu’ici sélectionneur de l’équipe Espoirs. Il s’est engagé avec la sélection nationale jusqu’à la fin de l’année 2028.

Pub. le - MAJ le
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