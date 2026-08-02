Le FC Barcelone veut plagier le modèle du Real Madrid

Cet été, le Real Madrid est en train de réaliser un mercato colossal. Les Merengues n’hésitent pas à investir pour offrir un effectif de qualité à José Mourinho, et que le Special One parte à la reconquête de l’Espagne et de l’Europe avec un groupe ultra-qualitatif. Et si les Madrilènes peuvent investir autant cet été, c’est aussi parce qu’ils sont en train de récupérer des sommes énormes grâce à leur centre formation.

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Au total, entre la vente de joueurs présents au club et les transferts de joueurs dont le Real Madrid conservait encore 50% des droits, le club a récupéré près de 200 millions d’euros cet été. Et ce n’est pas terminé, puisque Jacobo Ramon (Côme) ou Sergio Arribas (Almeria) devraient aussi rapporter de jolis chèques. Un modèle inédit, qui s’avère très efficace et prolifique.

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Copier le modèle madrilène

Et le FC Barcelone souhaite s’en inspirer. Conscients de la qualité des jeunes joueurs de La Masia, le Barça a l’intention d’imiter son ennemi juré et de commencer à les utiliser pour remplir les caisses. C’est ce qu’indique la Cadena SER, qui explique que le club catalan va désormais conserver 50% des droits qu’il va vendre.

Et ça va commencer avec le départ de Jofre Torrents, le jeune latéral qui devrait filer en direction de l’Ajax. Il s’agit d’un prêt avec une option d’achat de 5 millions d’euros. Si elle est levée et qu’il reste à l’Ajax de façon définitive, le Barça conservera 50% de ses droits ainsi qu’une option de rachat de 20 millions d’euros. Et ce sera désormais la norme pour tous les joueurs formés à la maison qui seront vendus. Une façon de s’assurer des revenus supplémentaires sur le moyen terme, ou même de pouvoir les rapatrier plus facilement s’ils explosent et que le Barça souhaitait les faire revenir. Intelligent !