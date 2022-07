Roberto De Zerbi quitte déjà le Shakhtar Donetsk

Aventure écourtée. Le Shakhtar Donetsk a annoncé ce lundi le départ, d'un commun accord, de son entraîneur principal Roberto De Zerbi. À la tête de l'équipe ukrainienne, le technicien italien, un temps cité du côté de l'OM pour succéder à Jorge Sampaoli, n'a pu diriger que 30 matchs, pour 20 victoires, 5 nuls et 5 défaites, avec, notamment, une qualification en Ligue des champions aux dépens de l'AS Monaco.

« Le Shakhtar FC remercie Roberto De Zerbi et son équipe d'entraîneurs pour le travail accompli, le professionnalisme et les réalisations de l'équipe. Nous vous souhaitons du succès dans votre future carrière, de nouvelles victoires et de belles réalisations », peut-on lire dans le communiqué du club du Donbas. Le coach de 43 ans a joué son dernier match officiel le 18 février dernier, juste avant le début de la guerre en Ukraine.