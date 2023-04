Le Real Madrid prépare une terrible vengeance contre le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Entre le FC Barcelone et le Real Madrid, cela n’a jamais été l’amour fou. Rivaux, les deux mastodontes du football ibérique semblaient toutefois se tolérer ces derniers temps. Les relations entre les présidents Joan Laporta et Florentino Pérez, liés par le projet de la Super Ligue européenne, étaient plus ou moins cordiales. Elles se sont nettement rafraîchies depuis quelques jours. Tout a commencé après les révélations faites au sujet de la fameuse affaire Negreira. Silencieux au départ alors que de nombreux clubs de Liga voulaient faire un communiqué commun, le Real Madrid a finalement décidé d’agir. En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu se sont portés partie civile. Ce qui n’a pas été du goût des Culés.

La guerre est déclarée

Hier, le président catalan a d’ailleurs attaqué le Real Madrid lors de sa conférence de presse. «Il y a un club qui s’est porté partie civile, le Real Madrid. C’est un club qui, historiquement, a été favorisé par les décisions arbitrales. Un club qui a été considéré comme l’équipe du régime (…) Il convient de rappeler que, pendant sept décennies, la plupart des présidents du CTA étaient d’anciens socios, anciens joueurs ou anciens dirigeants du Real Madrid. Pendant 70 ans, les gens chargés d’imposer la justice sur le terrain étaient des gens liés au Real Madrid. Que ce club estime être lésé est un exercice de cynisme sans précédent. J’ai confiance que la justice fasse tomber les masques et les mette à leur place.»





Plus tard dans la journée, les Merengues ont répondu par le biais d’une vidéo 4 minutes et 37 secondes intitulée "Quelle est l’équipe du régime ?" et diffusée sur Real Madrid TV. Des images où l’accent est mis sur les liens entre le FC Barcelone et le régime dictatorial de Franco. Suite à ces accusations, qui ne devraient pas rabibocher les deux clubs, la vidéo s’est conclue avec un ancien message du mythique Santiago-Bernabéu : « quand j’entends dire que le Real Madrid a été l’équipe du Régime, cela me donne envie de chier sur le père de celui qui le dit.» Une réponse lunaire de la part des Madrilènes, qui n’ont pas apprécié les mots de Joan Laporta. La guerre est plus que jamais déclarée entre les deux écuries, qui ne devraient pas en rester là.

Madrid veut se venger

En effet, Defensa Central explique que le Real Madrid veut se "venger". Le média ibérique précise que les champions d’Espagne 2022 ont pris une première décision forte suite aux propos de Laporta. Florentino Pérez est décidé à faire mal en allant recruter les meilleurs talents de la Masia. Jusqu’à présent, il y avait une sorte de pacte de non-agression entre Blaugranas et Merengues. Ce, même lorsque des agents proposaient des jeunes joueurs catalans au club de la capitale espagnole explique DC. Mais tout cela est terminé après la sortie coup de poing du patron catalan. Le Real Madrid, qui ne s’était pas attaqué à des joueurs comme Gavi, Ronald Araújo ou Ilaix Moriba, n’auront plus aucune pitié, ni respect.

Marca, qui imagine des théories farfelues, pense aussi que rien ne sera plus comme avant. «Après hier, le Real Madrid et le Barça ont rompu leurs relations (…) Et si Florentino se chauffe et signe Gavi ? Ne serait-ce pas un KO fantastique? Et si Laporta appelle Ceballos ou Asensio (en fin de contrat) ? Et si Modric recevait une offre vertigineuse pour finir sa carrière à Barcelone ? Nouvelles époques, nouveaux noms, une sauce différente pour un produit pourri. S’ils ont volé ou acheté, qu’ils paient. Et pendant ce temps… donnez-nous un spectacle.» On est plus proche du combat de boxe que du spectacle entre le Barça et le Real Madrid, qui se rendent coup pour coup à présent. La guerre ne fait que commencer…