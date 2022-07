MU : Cristiano Ronaldo sèche la reprise

La suite après cette publicité

Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo (37 ans) pourrait bien s'en aller. C'est en tout cas le souhait de l'international portugais, qui aurait demandé à sa direction de lui ouvrir la porte cet été. Mais les Red Devils, qui ont mis un coup de pression au joueur pour qu'il respecte ses engagements et participe à la tournée estivale du club, ne souhaitent pas forcément s'en séparer.

Le bras de fer est donc lancé entre MU et CR7. Un joueur qui était attendu ce lundi au centre d'entraînement de Carrington. Mais plusieurs médias anglais, à l'image du Manchester Evening News ou The Athletic, indiquent qu'il ne se présentera pas à l'entraînement aujourd'hui. Le club, a priori au courant, évoque des raisons familiales et aurait accepté qu'il soit absent. Mais après les informations dévoilées ce week-end au sujet de ses envies de départs, on peut se questionner. Affaire à suivre...