OL : Afonso Moreira est en train de rendre le Portugal totalement fou

Un chercheur d’or. Durant le dernier mercato d’été, l’Olympique Lyonnais a indiqué avoir recruté un scout qui sillonne l’Espagne et le Portugal à la recherche de pépites. Il a notamment proposé les profils de Ruben Kluivert, qui évoluait à Casa Pia, et celui d’un certain Afonso Moreira. Un joueur inconnu du grand public. Jeune talent du Sporting CP, où il a fait l’essentiel de sa formation après un passage à Lamego, l’ailier a ensuite intégré l’équipe réserve. Bien qu’il ait fait quelques apparitions avec les pros (6 matchs) et qu’il ait profité d’un prêt à Gil Vicente en 2024, il n’a pas vraiment percé au plus haut niveau au pays. Alors quand Lyon est venu frapper à sa porte l’été dernier, il a saisi cette occasion, devenant ainsi la première recrue estivale de cet OL new look.

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Un bon rapport qualité-prix

La nouvelle avait été officialisée par le biais d’un communiqué de presse publié le 24 juillet. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée d’Afonso Moreira, international portugais U20, en provenance du Sporting Clube de Portugal. L’ailier de 20 ans s’est engagé pour quatre saisons, jusqu’en juin 2029, pour un montant de 2 M€, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value. » Quelques mois plus tard, on se dit que ce n’est finalement pas cher payé. En effet, le natif de Lamego est en train d’exploser en France. Arrivé en tant que doublure de Malick Fofana, il a profité de la blessure de ce dernier pour enchaîner les bonnes prestations et se montrer indispensable. Cela se ressent dans son influence dans le jeu et sur le terrain.

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Paulo Fonseca ne s’en était pas caché d’ailleurs. Il y a quelques jours, le coach lusitanien avait expliqué en conférence de presse : « nous sommes actuellement dépendants d’un joueur (Afonso Moreira) qui évoluait en 3e division du Portugal il y a un an et qui, lui, prend ses responsabilités. Si Afonso a ce courage, les autres doivent faire la même chose. » Il est vrai qu’en son absence et celle de Pavel Sulc, les Rhodaniens ont été moins bons. De retour après une blessure, le Portugais a été un précieux renfort, lui qui totalise actuellement 7 buts et 10 passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues. Lors de sa dernière sortie hier soir face au Paris Saint-Germain, il a été tout d’abord passeur décisif sur l’ouverture du score d’Endrick (6e) avant d’enfoncer le clou en doublant la mise à la 18e (0-2).

Une saison réussie pour le moment

Malgré un but parisien en fin de rencontre, l’OL s’est imposé au Parc des Princes, avec un grand Afonso Moreira. Nous l’avons d’ailleurs élu homme du match sur notre site avec la note de 8. Paulo Fonseca ne l’a pas noté, mais il a aussi été impressionné par sa performance. « C’est un joueur très énergique et très courageux. Il est très ambitieux. C’est probablement son meilleur match sous les couleurs de l’OL. Il est très rapide. » Endrick s’est aussi enflammé. « Afonso est un super joueur. Je suis très content pour lui et pour le match qu’il a fait.» De son côté, le joueur de 21 ans a préféré évoquer le collectif plutôt que de se mettre en avant. «On savait ce qu’on devait faire pour gagner ce match. Il fallait être efficaces et faire les efforts à la récupération du ballon. Bravo au staff et à tous les joueurs pour cette victoire. »

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Il a ajouté : « on a une belle mentalité, on est comme une famille. Le coach ne m’a rien dit de spécial, juste d’être moi-même et d’aider l’équipe. C’est ce que j’essaie de faire. » Et il l’a très bien fait. Remuant sur son côté gauche, il a été un vrai poison pour les Franciliens. Salué dans l’Hexagone, Afonso Moreira récolte aussi des compliments chez lui, au Portugal. O Jogo lui a déroulé le tapis rouge. « L’Olympique Lyonnais, entraîné par le Portugais Paulo Fonseca, s’est hissé à la troisième place du championnat de France dimanche après avoir battu le leader, le Paris Saint-Germain, 1-2, grâce à un but et une passe décisive du Portugais Afonso Moreira, lors du dernier match de la 30e journée. »

Le Portugal est charmé

O Jogo a ajouté : « agité sur l’aile gauche de l’attaque, l’ailier international portugais des moins de 21 ans a offert à Endrick une passe décisive sur l’ouverture du score à la 6e minute, puis il a échangé son rôle avec le Brésilien à la 18e minute, sur une contre-attaque qui s’est terminée par un tir laissant hors de portée Safonov. L’attaquant de 21 ans, issu du centre de formation du Sporting, a inscrit son troisième but et délivré sa septième passe décisive de la saison en L1 au Parc des Princes, dans un match où les Parisiens ont tenté de réagir, mais Gonçalo Ramos, l’un des titulaires portugais des Parisiens, avec Vitinha, a manqué un penalty, tirant directement sur Greif à la 33e minute. » Sous le charme, Record a écrit : « Afonso Moreira brille lors de la victoire de Lyon sur le terrain du PSG. »

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De son côté, A Bola, dans un article intitulé « un regret au Sporting ? Afonso Moreira continue de briller en France», a lâché : « Afonso Moreira continue de briller sur le sol français et a été décisif lors de la victoire 2-1 de Lyon face au PSG au Parc des Princes, pour la 30e journée de Ligue 1. L’ailier portugais a offert la passe décisive à Endrick pour le premier but de l’équipe de Paulo Fonseca. Sur le deuxième but (2-0), les rôles se sont inversés, Endrick délivrant une passe décisive à Afonso Moreira. Afonso Moreira était en grande forme et a quitté Paris sur une note positive. Outre son but et sa passe décisive, l’attaquant a réussi deux dribbles et obtenu cinq fautes. Le jeune ailier compte désormais sept buts et dix passes décisives en 33 matches sous le maillot lyonnais. »

Des regrets au Sporting CP

A Bola poursuit : « ce scénario était difficile à prévoir en début de saison. Afonso Moreira a été embauché par l’OL, qui l’avait recruté en juillet pour 2 millions d’euros au Sporting. Au vu des performances de l’ailier, les Lions doivent déjà le regretter. Avec peu de temps de jeu à Alvalade, Afonso Moreira a trouvé l’épanouissement et l’opportunité de progresser à Lyon, sous la houlette de Paulo Fonseca. » Du côté des supporters du SCP, on est aussi amer. L’un d’eux a commenté : « 2 millions, c’est vraiment peu. Si les joueurs jouent peu et sont bradés, c’est surtout la faute des agents, surtout s’ils ont de bons agents… Les joueurs progressent, mais pas du jour au lendemain. »

Un autre a confié : « dans une année marquée par de mauvaises décisions, la pire à mes yeux a été la vente de ce jeune joueur qui, malgré une ou deux blessures en début de saison, représentait une alternative évidente à "Pote" dans des circonstances normales. Pire encore que la vente elle-même, ou son prix dérisoire, l’absence de bonus digne de ce nom, ou de clause de rachat abordable pour permettre au joueur de s’imposer dans son nouveau club, ce qui fut effectivement le cas, est regrettable. » Du côté de Lisbonne, on grince des dents. Tout le contraire de Lyon, qui peut déjà se frotter les mains avec un talent dont la valeur marchande est passée de 400 000 euros en mai dernier à 10 M€ en mars 2026, selon Transfermarkt. Nul doute qu’elle devrait encore grimper si Afonso Moreira poursuit à ce rythme. Ce qui fera tout de même les affaires du Sporting, qui a un intéressement de 20% sur une plus-value, et peut-être de Roberto Martínez, qui doit composer sa liste pour le Mondial 2026. International U21, le Lyonnais peut finir la saison en beauté.