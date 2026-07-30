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L’AC Milan se penche sur Ethan Nwaneri

Par Sasha Nahon
1 min.
Ethan Nwaneri @Maxppp

L’AC Milan s’intéresse à Ethan Nwaneri. Selon les informations de Marca, les Rossoneri ont pris des renseignements sur la situation du jeune talent d’Arsenal, dont le profil technique est particulièrement apprécié par les dirigeants lombards. Le milieu offensif de 19 ans figure désormais sur la liste des pistes étudiées par le club italien.

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La concurrence s’annonce toutefois importante dans ce dossier. Le RB Leipzig, Fulham et Everton suivent également de près l’international espoirs anglais. De son côté, Arsenal serait ouvert à un départ de Nwaneri, de préférence sous la forme d’un prêt, afin de conserver un contrôle sur l’avenir de son joueur.

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