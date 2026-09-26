Équipe de France : les mots très inquiétants de Maxence Lacroix sur la blessure de Kylian Mbappé

L’équipe de France a remporté son premier match sous l’ère Zinédine Zidane en s’imposant en Turquie (0-1), ce vendredi soir, mais la soirée a été marquée par la sortie sur blessure de Kylian Mbappé. Auteur de l’unique but de la rencontre, le capitaine des Bleus a dû céder sa place quelques minutes plus tard après avoir été touché au genou gauche. Une blessure suffisamment préoccupante pour contraindre l’attaquant du Real Madrid de quitter le rassemblement et de rentrer en Espagne, comme l’a annoncé Zinédine Zidane. Titulaire en défense centrale aux côtés de Dayot Upamecano, Maxence Lacroix a forcément été interrogé sur l’état de santé de son capitaine après la rencontre.

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Le nouveau joueur de Chelsea a notamment raconté avoir compris la gravité de la situation après le coup de sifflet final. « Au départ, on se concentrait sur le match, mais quand on est arrivés aux vestiaires, on a vu que c’était plus sérieux que ça… On sait tous que quand Kylian est là, et quand il n’est pas là, c’est différent. On lui souhaite un bon rétablissement », a confié Lacroix. Une déclaration qui témoigne ainsi de l’importance de Mbappé dans cette équipe de France, alors que les Bleus devront désormais composer sans leur capitaine pour la suite de ce rassemblement.