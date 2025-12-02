FC Barcelone : ça commence mal pour le pari Roony Bardghji

La surprise du chef. Cet été, le FC Barcelone a réalisé un transfert que personne ou presque n’avait vu venir. Dans le plus grand des secrets, les Culés ont mené des négociations pour s’attacher les services de Roony Bardghji. Beaucoup imaginaient le Suédois poser ses valises au FC Porto, qui en avait fait sa priorité. L’Olympique de Marseille, très intéressé, aurait aussi pu l’accueillir. Mais ces clubs n’ont pas fait le poids face aux Catalans, qui ont officialisé son arrivée le 14 juillet dernier. «Le FC Barcelone et le FC Copenhague ont trouvé un accord pour le transfert de Roony Bardghji. L’ailier a signé un contrat de quatre ans, jusqu’au 30 juin 2029», pouvait-on lire sur le communiqué de presse concernant cette opération à 2 M€. En fin de contrat en décembre 2025 au Danemark, le natif de Koweït City a réalisé son rêve en signant au FCB.

Un rêve devenu réalité au Barça

« Jouer pour le Barça est un rêve depuis tout petit. Enfant, je regardais les matches du Barça avec mon père. Nous avons toujours été supporters de l’équipe. Je suis très fier d’être ici. J’ai travaillé dur pour en arriver là et j’y suis parvenu, mais ce n’est que le début. Mon rêve est de remporter tous les titres avec le Barça : la Ligue des Champions, la Liga … » Et contrairement à ce qui a pu être annoncé, à savoir qu’il allait jouer avec la réserve blaugrana dans un premier temps, le joueur né en 2005 a annoncé avoir signé pour évoluer avec l’équipe A. «Je ne pense pas que j’aurais signé ici si je devais jouer en équipe B. J’ai joué plus de 100 matches en équipe première, et je n’aurais pas accepté d’aller dans une équipe de jeunes. C’est une invention de votre part. Ce n’est pas vrai.» Déterminé à se faire une place malgré la concurrence, Bardghji a été plutôt intéressant lors de la pré-saison notamment face au Vissel Kobe.

Buteur, il avait impressionné tout le monde aussi bien par ses aptitudes physiques après une grosse blessure l’an dernier que par sa capacité d’adaptation et à jouer entre les lignes. Son attitude et son naturel ont aussi séduit le groupe où il a su trouver sa place. «Le vestiaire est comme une famille. Je ne me suis jamais senti comme ça dans les autres clubs où j’ai évolué. Beaucoup ont grandi ensemble et ont joué ensemble dans les catégories inférieures. On n’a pas toujours un groupe d’amis avec qui on est, mais tout le monde s’entend bien», a d’ailleurs avoué récemment le Suédois. Mais Hansi Flick s’est montré clair durant l’été en assurant que sa recrue devra jouer des coudes et montrer de bonnes choses pour espérer grappiller du temps de jeu. Un peu plus de 4 mois après son arrivée, où en est-il ? Pour le moment, l’Allemand ne l’a utilisé qu’à 9 reprises toutes compétitions confondues pour un temps de jeu total de 195 minutes. Ce qui est maigre.

Bardghji joue très peu

Non-éligible lors du premier match de la saison en Liga contre Majorque (16 août), Roony Bardghji n’était pas dans le groupe face à Levante (23 août) et le Rayo Vallecano (31 août). Titulaire sur l’aile droite lors du carton 6 à 0 face au FC Valence le 14 septembre (45 minutes jouées), il a enchaîné avec une entrée en jeu 14 minutes face à Getafe (21 septembre). Sur le banc sans entrer en jeu face à Oviedo (25 septembre), il a été utilisé à 5 reprises en Liga, dont une fois en tant que titulaire face à la Real Sociedad (58 minutes jouées, 28 septembre). Il s’agit de sa dernière titularisation en championnat, puisqu’il a enchaîné avec 4 entrées en jeu avant d’être sur le banc sans jouer lors des 3 derniers matches (contre le Celta de Vigo, l’Athletic Bilbao et Alavés). En Champions League, il a été sur le pré à 2 reprises (15 minutes contre l’Olympiakos et 7 minutes contre le Club Bruges) sur les 5 matches. Il n’a pas été utilisé contre Newcastle, le PSG et Chelsea. Sur les 4 dernières sorties toutes compétitions confondues du FC Barcelone, la recrue estivale n’a pas joué (0 minute).

Son dernier match remonte au 5 novembre en Ligue des Champions (7 minutes). Une situation peu évidente à vivre pour le jeune footballeur, venu vivre son rêve en Catalogne. Récemment, Sport a laissé entendre que plusieurs clubs, dont le FC Porto et Stuttgart, se sont positionnés pour obtenir un prêt durant le mercato d’hiver. Mais l’ailier d’origine syrienne en a parlé lors d’un entretien accordé au média suédois Fotbolskanalen. « C’est ce qu’écrivent les médias. Mais je m’entends très bien et j’entretiens une excellente relation avec Hansi, qui est un entraîneur formidable. Lui et le club me font confiance, et c’est très important pour moi. Je me sens super bien. Je progresse chaque jour et j’apprends énormément. J’ai beaucoup de temps de jeu, donc je suis ravi. Je suis patient. Je suis ici depuis trois ou quatre mois.» Impressionné par son coéquipier Pedri et marqué par sa rencontre avec Lionel Messi, le joueur, qui a notamment pour concurrent Lamine Yamal et qui espère jouer mardi face à l’Atlético, doit prendre son mal en patience au FC Barcelone. Plus qu’un club au final pour Roony Bardghji.