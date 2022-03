PSG : Neymar très motivé pour la fin de saison

La suite après cette publicité

Récemment revenu d’une longue blessure à la cheville, l’attaquant du PSG Neymar est déterminé pour la fin de la saison. Selon le journal L’Équipe, le Brésilien de 30 ans aurait épaté tout le monde durant sa convalescence en étant très motivé et en refusant de griller les étapes, comme cela avait pu être le cas par le passé. Le Parisien, qui a fait son retour face au Real Madrid le 15 février dernier, estimerait en privé avoir passé un cap et ne plus avoir de temps à perdre.

Il est très motivé pour aborder cette fin de saison avec le PSG, qui joue ce samedi face à l’OGC Nice en Ligue 1 (21h) et qui affrontera mercredi le Real Madrid en 8e de finale retour de Ligue des Champions. L’attaquant de la Seleçao aurait également dans le viseur la Coupe du Monde 2022 au Qatar en décembre prochain qu’il compte bien disputer avec le Brésil. Neymar a joué pour l’heure 17 matches avec le PSG cette saison, inscrit quatre buts et délivré autant de passes décisives.