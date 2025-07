Newcastle : l’annonce d’Eddie Howe sur Alexander Isak

Alexander Isak souhaite quitter Newcastle cet été. Il en a fait part à sa direction, qui aimerait le garder. C’est ce qu’a confirmé ce mardi en conférence de presse Eddie Howe. Ses propos sont relayés par le Daily Mail. « Il est toujours notre joueur. Il est sous contrat avec nous. Nous avons, dans une certaine mesure, le contrôle de son avenir. J’aimerais croire que toutes les possibilités sont encore possibles. Mon souhait est qu’il reste, mais je n’y peux rien. » Mais, Al-Hilal et surtout Liverpool sont là pour l’attaquant suédois.

D’après le coach des Magpies, son club n’a pas encore reçu de proposition. «Nous n’avons reçu aucune offre officielle pour Alex. Mon souhait est qu’il reste et qu’on le revoie jouer cette saison.» Malgré les intérêts, aucune proposition n’est arrivée à ce jour pour la star des Toons. Enfin, il a été clair quand un journaliste lui a demandé s’il avait discuté du cas du Suédois avec sa direction : «non, pas du tout. Surtout parce que j’étais en déplacement et qu’aujourd’hui, nous avons travaillé sur l’entraînement de cet après-midi. Ces déplacements sont toujours très intenses. Bien sûr, je suis en contact avec certaines personnes pour les besoins du club, mais ça reste limité quand on est loin.» Le message est passé.