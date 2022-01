PL : Liverpool devance Brentford, West Ham s'incline contre Leeds United

Si la course à la première place semble maintenant terminée après la victoire de Manchester City contre Chelsea (1-0), Liverpool voulait justement profiter de la défaite des Blues pour devenir le dauphin des Cityzens. Toujours privé de Salah et Mané, qui disputent actuellement la CAN avec l'Égypte et le Sénégal, les Reds débutaient bien la rencontre contre Brentford et Fernandez devait déjà s'employer pour sauver les Bees (22e). Peu avant la mi-temps, sur un corner frappé par TAA, Van Dijk déviait le ballon et Fabinho en profitait pour ouvrir le score de la tête (1-0, 44e). En seconde période, après deux grosses occasions manquées par Jota (62e et 67e), Oxlade-Chamberlain pouvait reprendre un centre de Robertson au second poteau (2-0, 69e), avant que Minamino ne tue le suspense, sur une lourde erreur de Fernandez (3-0, 77e).

Une victoire qui permet aux Reds de remonter à la deuxième place, avec un match en moins sur Chelsea et avant d'aller à Crystal Palace lors de la prochaine journée. Battus une deuxième fois de suite, les Bees affronteront Manchester United en match en retard de la 17e journée. Dans l'autre rencontre de l'après-midi, West Ham devait s'imposer contre Leeds United pour conserver sa quatrième place et mettre la pression sur Arsenal et Tottenham, dont le Derby, prévu ce dimanche, a été reporté. Malgré les réalisations de Bowen (34e) et Fornals (52e) pour les Hammers, Harrison a donné la victoire aux Peacocks en inscrivant un triplé (3-2, 10e, 37e, 60e). Leeds United (15e) enchaîne un deuxième succès et s'éloigne de la zone rouge avant d'affronter Newcastle.

Les résultats de l'après-midi