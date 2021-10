PSG : Presnel Kimpembe se voit rester longtemps

Presnel Kimpembe fait partie des chouchous du public parisien. Une belle histoire qui devrait encore se prolonger pour de nombreuses années, si on en croit le principal intéressé. Avant le duel face à Leipzig de mardi, l'international tricolore était présent en conférence de presse, et il a été interrogé sur la possibilité de faire toute sa carrière à Paris.

La suite après cette publicité

« Si le club me donne l’opportunité et que je suis moi-même aussi performant pour le club, pourquoi pas ? Maintenant, je pense que j’ai encore du temps pour y réfléchir. Pour l’instant, le plus important, c’est le match de Leipzig. Mais forcément, oui », a-t-il confié. Voilà qui devrait plaire aux supporters !