Quand la dépression menace les joueurs confinés

C’est la FIFPro qui a tiré le signal d’alarme la semaine dernière. Avec un confinement qui dure depuis maintenant 35 jours, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels a décelé des signes de dépression chez certains athlètes. Ce constat a pu s'effectuer à travers un sondage auprès duquel 1602 joueurs et joueuses en France et dans d’autres pays du globe ont répondu (1 134 hommes et 468 femmes). Les résultats ont montré qu'une partie d’entre-eux (46% dans le monde, en France c’est 28 % chez les sportifs et 50 % chez les sportives) sont victimes d’angoisse. 57% des professionnels dans l’hexagone se disent même « anxieux ».

Le problème n’est donc à prendre à la légère. Evidemment les préoccupations premières ne sont pas les mêmes en fonction des individus interrogés. En D1 féminine, les joueuses ont davantage tendance à évoquer leur avenir dans le football professionnel et à mettre en avant la précarité de leur situation (petit salaire, fin de contrat). A part pour l’OL, le PSG, Montpellier et quelques cas ailleurs, elles ne sont pas nombreuses à vivre de leur métier. Les signes d'angoisse, plus nombreux chez les femmes durant cette période, peuvent s’expliquer. L’avenir et les revenus ne sont pas les seuls critères à prendre en compte.

Un quotidien complètement chamboulé

Confinés chez eux, parfois seuls et dans un autre pays, ou en famille, les sportifs ne peuvent plus exercer leur métier et donc leurs activités physiques régulières. Eux qui sont réglés comme des machines à performer voient leur quotidien être complètement déréglé. « Nous voyons d’eux la facette sportive mais on oublie derrière qu’il y a tout le reste. Ils peuvent vivre plus ou moins bien ce genre de situation. Dans certains cas, cela peut même être exacerbé si la famille est loin, comme des joueurs à l’étranger par exemple, ou si un proche est malade. Ce climat d’anxiété est généralisé à la population et eux aussi sont confrontés à cette réalité. Ça peut chambouler », nous explique Sophie Huguet, psychologue du sport, et auteure Du sportif au champion : la quête de soi.

Souvent pris en charge dès le plus jeune âge en centre de formation, les joueurs perdent les repères du quotidien. Sans contacts directs avec leurs coéquipiers et leur encadrement, ni entraînements, ni déplacements et encore moins de matchs les week-ends, les voilà confrontés à une vie qui leur est encore inconnue et qu’il faut pourtant apprivoiser. Ils doivent maintenant occuper des journées qui peuvent paraître bien longues, malgré les programmes physiques demandés par les clubs. Le manque d’activité et d’émotions procurées par la pratique sportive est parfois redoutable et peut causer d’autres problèmes comme des troubles du comportement alimentaire.

Sans calendrier, la motivation n’est pas la même

« Le risque principal, c’est la dépression. Le fait de se sentir inactif. Ne pas exercer sa passion. Ne plus jouer, avoir un sentiment de vide peut marquer physiologiquement, du fait des hormones. Il n’y a plus d’émotions positives comme les joueurs ont l’habitude d’en vivre. Il y a les matchs, les victoires, des moments d’entraînement où les joueurs s’amusent. C’est très différent de vivre chez soi. Le vide et se manque d’émotion peut créer une forme de mal-être chez certains », poursuit la psychologue qui travaille régulièrement avec des joueurs et des joueuses professionnels.

Romelu Lukaku a par exemple déjà exprimé la lassitude de son quotidien au début du confinement. « J’ai failli devenir fou ! Je ne peux pas sortir, je ne peux pas m’entraîner… L’entraînement me manque, ça me manque de jouer devant des fans », déplorait le Belge. Angel Di Maria non plus ne semble pas très bien vivre cette période. Le flou entourant la reprise n’aide pas non plus. Sans grande visibilité sur la suite des événements, la motivation peut en prendre un coup chez certains cas. « Le rapport aux objectifs est complexe, complète Sophie Huguet. C’est difficile de s’en fixer, surtout si on n’apprécie pas spécialement l’entraînement physique. Sans compétition, pourquoi s’entraîner ? »

Trouver des outils pour combler les manques

Alors comme tout le monde, il faut occuper son temps, trouver des occupations, remplir ce vide par autre chose. « J’ai parlé avec un joueur. Il s’est mis à apprendre une lange étrangère », sourit la psychologue. D’autres peuvent aussi profiter du confinement pour évoquer leurs angoisses auprès d’un professionnel, chose qui n’est pas encore complètement acceptée dans le milieu du football en France. « L’accompagnement psychologique et très faible dans les clubs, déplore la psychanalyste. Parler de ses émotions, ce n’est pas vraiment dans la culture. Ceux qui ressentent des émotions négatives un peu fortes, ils ne savent pas trop ce qu’ils sont en train de vivre, c’est pour cela qu’une dépression peut éventuellement arriver. »