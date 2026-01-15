CAN 2025, Maroc : Yassine Bounou a encore choqué sur les tirs au but

Une légende s’écrit sur le long terme. Et Yassine Bounou devait continuer la sienne ce mercredi soir lors des demi-finales de la CAN. Depuis le début de la compétition, le portier des Lions de l’Atlas n’a quasiment pas été inquiété. Un arrêt décisif contre les Comores, un penalty tout proche d’être arrêté face au Mali et puis plus rien jusqu’à ce mercredi soir, 23h59. A ce moment-là, le Maroc et le Nigéria, dos à dos pendant 120 minutes, doivent se départager lors des tirs au but.

Dans les écrans du stade Moulay Abdallah, la réalisation ne se trompe pas. Les yeux sont rivés sur Yassine Bounou, qui avait déjà marqué l’histoire de la sélection avec une séance de tirs au but face à l’Espagne au Mondial 2022. Cette fois, c’est face au Nigéria que le gardien de 34 ans devait répondre présent pour une place en finale de CAN. Et encore une fois, le gardien d’Al-Ahli a marqué de son empreinte la séance repoussant deux tirs au but de manière spectaculaire et offrant donc une place en finale au Maroc, une première depuis 2004.

Yassine Bounou encore solide !

Elu homme du match, le Marocain est apparu ensuite tout sourire en zone mixte après avoir célébré comme il se doit sur le terrain. Présent avec son fils, il n’a pas souhaité s’arrêter préférant donner rendez-vous en finale. Ce discours, il l’a aussi tenu en conférence de presse pour célébrer son trophée d’homme du match avec un discours toujours humble. «D’ici trois jours, inch’Allah, on va essayer de récupérer et de donner le meilleur au public marocain. Aujourd’hui, l’équipe a eu besoin de moi et j’ai répondu présent. Par la grâce de Dieu, les choses se sont facilitées pour nous », a-t-il lancé.

Dans son style, Yassine Bounou ne semble jamais submergé par la pression. Et si parfois, il apparaît peu serein dans son jeu au pied, le Maroc rappelle à chaque fois pourquoi il est probablement l’un des meilleurs gardiens de l’histoire du continent africain. Pour passer un nouveau cap, il faudra conclure par un sacre ce dimanche soir face au Sénégal. Mais la légende Yassine Bounou est déjà bien solide !