PSG : Dro Fernandez a marqué beaucoup de points dans la concurrence

Le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne européenne de la meilleure des manières avec une démonstration au Parc des Princes. Face au Slovan Bratislava, les hommes de Luis Enrique se sont largement imposés (6-1) dans une rencontre rapidement à sens unique, portée notamment par un Ousmane Dembélé déjà décisif et un Ferran Torres auteur d’un triplé pour sa première titularisation en Ligue des champions avec le club parisien. Dans ce large succès, le technicien espagnol avait pourtant réservé plusieurs surprises dans son onze de départ, notamment au milieu de terrain avec la présence de Dro Fernandez aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz.

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La titularisation du jeune milieu de terrain espagnol constituait justement l’une des curiosités de cette soirée. Alors que João Neves était attendu comme l’un des hommes forts de l’entrejeu parisien, Luis Enrique a décidé de le laisser sur le banc pour lancer Dro Fernandez dans le grand bain européen. Même choix concernant Senny Mayulu, autre candidat naturel à une place dans le onze. Pour le jeune Parisien, cette décision représentait forcément une véritable opportunité, mais également un test important après une première saison encore relativement discrète au plus haut niveau. Déjà présent dans le groupe professionnel la saison dernière, Dro devait désormais franchir un cap et montrer qu’il pouvait réellement entrer dans la rotation d’un effectif aussi concurrentiel.

Une prestation étincelante pour le jeune milieu

Luis Enrique avait décidé de lui faire confiance dans une rencontre où Paris devait impérativement lancer sa saison européenne après un début d’exercice compliqué sur le plan comptable. Et Dro Fernandez a parfaitement saisi cette occasion. «C’est une récompense pour tous les joueurs. Dro a 18 ans seulement. C’est incroyable de jouer de cette manière. On n’a pas de précipitation. On connait sa qualité. Je ne veux pas retenir un joueur ce soir.Tous les joueurs ont participé». Installé dans le cœur du jeu, le jeune milieu n’a jamais semblé intimidé par l’enjeu de cette première titularisation en Ligue des champions. Il a joué simple, juste et propre, participant activement à la maîtrise parisienne et permettant au PSG de conserver une circulation de balle fluide. Sa prestation prend encore davantage de relief lorsqu’on observe son activité dans la distribution, avec 51 passes réussies sur 54 tentées, soit 94 % de précision. Il a également réussi 39 de ses 42 passes dans la moitié adverse, preuve de sa capacité à jouer vers l’avant sans sacrifier la sécurité de son équipe.

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En zone mixte, le principal intéressé n’a pas caché sa joie : «il était très important pour nous de bien commencer cette compétition, je pense que c’est vraiment un bon début de saison ici. Je pense qu’aujourd’hui nous avons prouvé quel genre de joueurs nous sommes. Je me suis bien senti. Dommage pour celui que j’ai raté, que j’aurais dû marquer. Mais bon, la prochaine sera la bonne, avec ces joueurs, il est très facile de jouer, cela rend tout beaucoup plus facile. »Au-delà des chiffres, c’est surtout son assurance qui a marqué les esprits. Dro Fernandez a touché 74 ballons et s’est montré particulièrement propre dans l’utilisation du ballon, avec une efficacité maximale dans sa propre moitié puisque ses 12 passes tentées y ont toutes trouvé preneur. Il a également délivré trois centres, dont un réussi, ajoutant une vraie capacité à se projeter et à alimenter les offensives parisiennes. Dans un match où le PSG a contrôlé 72 % de la possession et effectué 550 passes, le jeune Espagnol s’est parfaitement fondu dans le collectif. Surtout, il a marqué des points dans une concurrence appelée à être féroce au milieu de terrain. João Neves, Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery disposent tous d’un statut important, mais Dro vient de rappeler qu’il faudra également compter avec lui dans les choix de Luis Enrique.