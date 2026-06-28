CdM 2026, Afrique du Sud : le sauvetage fou d’Aubrey Modiba face au Canada

Ce dimanche soir avait lieu le premier 16e de finale de cette Coupe du Monde 2026 avec une affiche entre l’Afrique du Sud et le Canada. À la pause, les deux formations sont toujours dos à dos (0-0), mais les Canadiens auraient pu ouvrir le score quelques minutes avant la mi-temps.

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Énorme frayeur dans la surface sud-africaine, mais le défenseur sauve le ballon sur la ligne 😱

Toujours 0-0.



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Sur un corner d’Eustaquio, Bombito plaçait sa tête, mais Modiba repoussait parfaitement le ballon sur la ligne. Dans un deuxième temps, la frappe de Buchanan était, elle, repoussée par Williams. Tout reste à faire…