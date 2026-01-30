Menu Rechercher
Commenter 20
Ligue des Champions

OM : la justification étonnante de Roberto De Zerbi sur la défaite

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp

C’était une conférence de presse très attendue. Après l’élimination humiliante en Ligue des champions ce mercredi avec notamment cette défaite face à Bruges (0-3), Roberto De Zerbi, dont l’avenir est très incertain, était attendu pour s’exprimer. Le coach italien a évidemment dû répondre aux questions sur les performances de l’équipe. Et il a tenu un discours étonnant expliquant que l’effectif changeait trop souvent pour être régulier.

La suite après cette publicité

«Quand on perd, tout le monde perd. Tout le monde a sa part de responsabilité. Je ne critique personne. On a construit une équipe forte. Si les onze joueurs se connaissent, ça aide. Il y a des exceptions comme Lens. L’OM a beaucoup changé son effectif ces dernières années. Il faut de la cohésion», a-t-il ainsi lancé. Une explication étonnante et qui devrait faire réagir dans les prochaines heures.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier