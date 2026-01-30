OM : la justification étonnante de Roberto De Zerbi sur la défaite

C’était une conférence de presse très attendue. Après l’élimination humiliante en Ligue des champions ce mercredi avec notamment cette défaite face à Bruges (0-3), Roberto De Zerbi, dont l’avenir est très incertain, était attendu pour s’exprimer. Le coach italien a évidemment dû répondre aux questions sur les performances de l’équipe. Et il a tenu un discours étonnant expliquant que l’effectif changeait trop souvent pour être régulier.

La suite après cette publicité

«Quand on perd, tout le monde perd. Tout le monde a sa part de responsabilité. Je ne critique personne. On a construit une équipe forte. Si les onze joueurs se connaissent, ça aide. Il y a des exceptions comme Lens. L’OM a beaucoup changé son effectif ces dernières années. Il faut de la cohésion», a-t-il ainsi lancé. Une explication étonnante et qui devrait faire réagir dans les prochaines heures.